Sisma Umbria, per il centrodestra finito il tempo delle parole - Tuttoggi.info

Il capogruppo della Lega e la presidente Tesei, hanno affermato di attendersi l’ingresso del sisma 9 marzo 2023 all’interno dell’area del cratere di Norcia 2016. Vorremmo ricordare loro che questo è già avvenuto lo scorso aprile. Tuttavia, spiace constatare che, ad oggi, nonostante numerosi emendamenti da parte del Movimento 5 stelle alla Camera, non sono stati stanziati fondi per la ricostruzione. Tutto quello che è ha offerto il centrodestra sono solo le continue promesse da parte del comune e dalla regione. Sarebbe ora di concludere la stima che da mesi sta facendo il commissario Castelli e di stanziare una congrua somma per la ricostruzione. Il movimento 5 stelle sta denunciando il totale abbandono della popolazione. Crediamo che il momento delle parole sia finito e sia arrivato quello di agire con fatti concreti”. Così in una nota congiunta la deputata Emma Pavanelli e il Responsabile territoriale dell’alto Tevere del Movimento 5 Stelle, Paolo Merli.



Luogo: Via leonardo da vinci, UMBERTIDE, PERUGIA, UMBRIA