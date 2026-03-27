Sisma 2023, finanziato polo scolastico Pierantonio per oltre 7 milioni - Tuttoggi.info

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Sisma 2023, finanziato polo scolastico Pierantonio per oltre 7 milioni

Davide Baccarini

Sisma 2023, finanziato polo scolastico Pierantonio per oltre 7 milioni

Ven, 27/03/2026 - 10:46

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Nel corso dell’ultima Cabina di coordinamento, presieduta dal Commissario Straordinario Guido Castelli, è stato approvato il primo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche nei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici di Ancona 2022 e Umbertide 2023.

Il piano comprende interventi per un valore complessivo di oltre 31 milioni di euro – di cui 20,7 per le Marche e circa 11,1 per l’Umbria -, con risorse destinate in questa fase alla progettazione (fino al 10% del valore delle opere), al fine di accelerare l’avvio dei cantieri.

Le risorse consentono l’avvio immediato della progettazione, passaggio decisivo per la realizzazione degli interventi. Il Commissario Guido Castelli ha dichiarato: “Con l’approvazione di questo primo stralcio del Piano delle opere pubbliche possiamo dire che si sta concretamente e strutturalmente avviando l’opera di ricostruzione nei territori di Marche e Umbria colpiti dai sismi del 2022 e 2023”.

Dopo le prime ordinanze di inizio 2026 del Commissario straordinario che davano l’avvio alla ricostruzione privata, è dunque partito ufficialmente l’iter per le opere pubbliche danneggiate dal sisma. Rispetto alle richieste formulate dal Comune di Umbertide, il polo scolastico risulta quindi interamente finanziato. Il finanziamento è stato approvato anche per il cimitero di Pierantonio e per la Chiesa di San Paterniano.

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