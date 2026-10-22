Sisma 2016, Castelli "Un cortometraggio per raccontare voglia futuro e riscatto" - Tuttoggi.info

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Sisma 2016, Castelli “Un cortometraggio per raccontare voglia futuro e riscatto”

ItalPress

Sisma 2016, Castelli “Un cortometraggio per raccontare voglia futuro e riscatto”

Gio, 22/10/2026 - 17:02

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ROMA (ITALPRESS) – Raccontare il sisma e la ricostruzione “e’ importante perché dietro quella tragedia ci sono storie, anime, comunità, desideri e vittime, ma anche tanta voglia di futuro. Questa voglia di futuro ci ha consentito di incrociare Cinecittà e di proporre a giovani società di produzione la sfida delle sfide: quella di candidarsi a presidiare il tema del cortometraggio, consentendoci di raccontare quella voglia di riscatto che è la cifra fondamentale di questi 10 anni. I primi anni sono stati complicatissimi, ora finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel e, per dirlo e condividerlo, credo che questo cortometraggio sia una delle strategie migliori”. Così il Commissario alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, in occasione della presentazione della nuova call per talenti del cortometraggio “Short Attacks! Rinascere nel cratere. Storie di tornanza e restanza”, promossa da Cinecittà con Rai Cinema e la struttura commissariale Sisma 2016 della Presidenza del Consiglio. “La ricostruzione, dopo tante incertezze iniziali, sta finalmente cambiando passo; i numeri ci parlano di una ricostruzione privata che sta moltiplicando le liquidazioni alle imprese. In questo momento bisogna tenere alta la guardia perché c’è una grande attenzione sul cratere e sono convinto che la buona notizia sarà mantenere sempre questo ritmo – prosegue – nel massimo rispetto della legalità e tutela di quella che sono sia i diritti dei lavoratori, sia la trasparenza e la legalità. Da questo punto di vista molto è stato fatto, moltissimo resta da fare ma sappiamo di avere imboccato la strada giusta”. xb1/vbo/gsl

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