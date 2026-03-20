 Sisma 2009: tante famiglie escluse da contributi | Appello per le 'prime case dimenticate' - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sisma 2009: tante famiglie escluse da contributi | Appello per le ‘prime case dimenticate’

Flavia Pagliochini

Sisma 2009: tante famiglie escluse da contributi | Appello per le ‘prime case dimenticate’

Ven, 20/03/2026 - 11:13

Condividi su:

Oltre quindici anni dopo la scossa del 15 dicembre 2009, il processo di ricostruzione nel territorio di Spina e nelle aree limitrofe presenta ancora una ferita aperta. Nonostante i recenti passi avanti istituzionali, culminati nella visita dello scorso 9 marzo, un’ampia fetta di cittadini rischia di rimanere definitivamente esclusa dai sostegni economici: si tratta dei proprietari di prime case danneggiate che, nel 2016, non presentarono domanda di aggravamento dei danni.

Il paradosso normativo: L’attuale impianto burocratico – secondo l’avvocato Valeria Passeri – sta generando una disparità di trattamento difficilmente accettabile. Mentre le procedure per gli immobili con “aggravamento” certificato nel 2016 procedono, le abitazioni lesionate nel 2009 per le quali non fu fatta tale richiesta restano in un limbo normativo. Il paradosso è imminente: queste prime case, spesso parzialmente sgomberate con gravi disagi abitativi ed economici per le famiglie, rischiano di essere superate nell’accesso ai fondi dalle seconde case.

L’appello alle istituzioni

La richiesta alle autorità competenti è netta: colmare immediatamente la lacuna operativa che penalizza chi vive in quegli immobili. “Non si può completare la ricostruzione lasciando indietro chi ha subito i danni maggiori sotto il profilo sociale e umano”.

Le richieste prioritarie:

Inclusione immediata delle prime case con danni parziali tra quelle ammesse ai contributi, senza alcuna differenziazione.

Semplificazione delle norme per eliminare il requisito discriminatorio della domanda di aggravamento del 2016.

Garanzia di equità tra tutti i cittadini colpiti dallo stesso evento sismico.

L’obiettivo è mettere la parola “fine” ad un’attesa infinita, garantendo che il ritorno alla normalità per il territorio di Spina sia equo e definitivo, mettendo al primo posto il diritto alla casa di chi, dal 2009, convive ancora con le lesioni del terremoto.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Economia & Lavoro

Confagricoltura Orvieto, nuovo consiglio e presidente

Orvieto

ZES a Orvieto. Saranno le solite promesse o c’è dietro un progetto?

Trasimeno

I vigili del fuoco di Città della Pieve hanno una piattaforma aerea | Immagini

in umbria

gli ultimi pubblicati

Todi

Sisma 2009: tante famiglie escluse da contributi | Appello per le ‘prime case dimenticate’

Ultim'ora Italia

Biagi, Staropoli: “Precarietà non era suo obiettivo, contrattazione collettiva era per lui centrale”
Ultim'ora Italia

Lavoro, Piscopo (Ministero): “Con Siisl non lasciamo indietro nessuno, uomo al centro”
Ultim'ora Italia

Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!