Sir, quarta sinfonia a Padova (3-1) | Giovedì la sfida in casa Lube

Nella seconda frazione i Block Devils entrano in campo con la giusta determinazione e volano sul +7 (10-3). Padova non riesce a prendere le contromisure e Perugia pareggia i conti dominando il set come dimostra il risultato finale: 25-12.

Stessa determinazione per i Block Devils anche nella terza frazione. Padova però a metà set ha la forza di riportarsi a -1 (15-16). Perugia torna a giocare da Perugia e chiude il set 25-19.

Nel quarto set Padova trova subito il tie break e si porta sul +4. Perugia ribalta però la situazione portandosi avanti con decisione per prendersi l’intera posta (8-11). Set ora molto equilibrato, con i Block Devils che però sembrano riuscire a mantenere il vantaggio, pur risicato. Per poi piazzare l’allungo finale fino al definitivo 25-18 siglato da Plotnytskyi.

Kioene Padova – Sir Safety Susa Perugia 1-3

25-21; 12-25; 19-25; 18-25

