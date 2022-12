Sir, passarella di Santo Stefano al PalaBarton: Siena demolita 3-0

I ragazzi di Anastasi hanno risposto a tanto affetto con una prestazione molto concreta.

re parziali vinti con autorevolezza dai bianconeri che conducono le operazioni praticamente per tutto l’arco del match con l’eccezione delle fasi iniziali del secondo parziale quando Siena trova ritmo e va in vantaggio 6-9 prima di subire un break di 10-0 con Semeniuk dai nove metri.

I numeri certificano la supremazia della formazione del presidente Sirci soprattutto in attacco (57% contro 29%) ed a muro (14 vincenti, 5 dei quali di Russo, contro 4).

Doppia cifra in casa Sir Safety Susa per Semeniuk (13 punti col 62% in attacco), Rychlicki (12 palloni vincenti) e per l’Mvp di giornata Solè che ne mette 11 con 1 ace, 4 muri e l’86% in primo tempo. Buona prova di tutti gli altri con Anastasi che ha dato campo durante il match anche a Ropret, Herrera (5 punti col 71%), Plotnytskyi (7 punti con l’88%) e Mengozzi.

I prossimi impegni

Domani, martedì, subito al lavoro i Block Devils. Giovedì 29 si chiude l’anno solare con l’importantissimo match del PalaBarton contro Cisterna valido per i quarti di finale di Coppa Italia. In palio uno dei quattro posti per la Final Four di Roma.

Il tabellino

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-0

Parziali: 25-19, 25-17, 25-16

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli, Rychlicki 12, Solè 11, Russo 5, Leon 9, Semeniuk 13, Colaci (libero), Plotnytskyi 7, Cardenas, Ropret 1, Herrera 5, Mengozzi 2. N.e.: Flavio, Piccinelli (libero). All. Anastasi, vice all Valentini.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Pinali 7, Ricci 2, Mazzone 3, Petric 11, Raffaelli 4, Bonami (libero), Pereyra, Pinelli, Van Garderen 3, Biglino. N.e.: Pochini, Fontani (libero), Augero. All. Pelillo, vice all. Cruciani.

Arbitri: Michele Brunelli – Stefano Cesare

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 1 ace, 54% ric. pos., 30% ric. prf., 57% att., 14 muri. SIENA: 8 b.s., 2 ace, 43% ric. pos., 18% ric. prf., 29% att., 4 muri.

