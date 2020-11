Sir, ancora un positivo al Covid nello staff tecnico

Ancora un caso positivo al Covid in casa Sir. Il nuovo contagio ha riguardato un membro dello staff tecnico. La società è stata costretta a saltare le ultime due partite dopo la positività di 12 giocatori e di 2 persone dello staff, a cui ora se ne aggiunge una terza.

Il risultato del nuovo tampone positivo è arrivato oggi pomeriggio, on l’esito del giro routinario di tamponi effettuato.

Il nuovo positivo, come da protocollo, è stato subito messo in isolamento e non presenta particolari sintomatologie.