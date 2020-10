Sir, altri 7 giocatori positivi al Coronavirus

Dopo i 5 casi dei giorni scorsi, altri 7 giocatori della Sir sono risultati positivi al Coronavirus.

La comunicazione è stata fatta nel pomeriggio dalla società, appena arrivati gli esiti dei tamponi effettuati ieri.

“Tutti i positivi – scrive la Sir – si trovano in isolamento come da protocollo e non presentano particolari sintomi”.

Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà il monitoraggio clinico di tutti i giocatori positivi.

Dopo i 2 casi positivi di Solè e Ricci alla viglia della sfida con Ravenna, altri 3 giocatori erano risultati positivi, tanto da far saltare la partita in programma a Milano. Ora praticamente il Covid ha colpito tutta la squadra.