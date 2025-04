Sinner, volta pagina dopo Kalinskaya: chi è la nuova fidanzata? - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Dopo la rottura con Anna Kalinskaya, Jannik Sinner ha ritrovato l’amore. O almeno questo è quello che mostrano le foto di ‘Chi’ che ritraggono il tennista al fianco di una nuova fiamma: la 31enne e modella russa, Lara Leito.

La prima uscita pubblica con la presunta fidanzata Lara è avvenuta al Monte Carlo Country Club dove il tennista ha ripreso gli allenamenti per preparasi agli Internazionali (tornerà in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol). Secondo quanto riporta Chi, ad assistere alla sessione di allenamento di Sinner questa volta era presente anche Lara Leito, che si è accomodata in tribuna facendo il tifo proprio per lui.

Non solo, la modella russa si sarebbe alzata dagli spalti per salutare il team di Jannik, dimostrando così una certa “familiarità con l’entourage del tennista”, riporta il magazine di Alfonso Signorini.

A rincarare la dose è stato l’abbraccio e il bacio scattato al termine dell’allenamento: “Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio”, si legge a corredo degli scatti esclusivi che dimostrano l’affinità e la complicità nata tra Lara e Sinner.

Lara Leito è una modella russa, nota per frequentare eventi esclusivi del Principato e della Costa Azzurra. Tra le sue precedenti relazioni, c’è quella con Adrien Brody, l’attore statunitense che ha conosciuto nel 2012. In precedenza è stata legata all’attore francese Olivier Martinez.