Sinner 'vede' il ritorno in campo: "Sto bene, ora non penso tanto al tennis" - Tuttoggi.info

Jannik Sinner vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà in campo a inizio maggio, agli Internazionali di Roma, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto bene, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile.

Nell’intervista, Jannik ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. Ovviamente, se potessi scegliere sceglierei di giocare a tennis, però nell’altro senso sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento”.

Tutta Italia aspetta il ritorno del numero uno del ranking agli

Internazionali di Roma

: “Ogni giorno si sta avvicinando – ha aggiunto Sinner, con un invito ai suoi tifosi per il torneo capitolino -. Ogni giorno mi sento meglio fisicamente e mentalmente, anche se ancora manca un bel po’. Ragazzi ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene. Ci vediamo a Roma”.