Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: "Grande Kimi, giorno speciale" - Tuttoggi.info

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Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: “Grande Kimi, giorno speciale”

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Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: “Grande Kimi, giorno speciale”

Lun, 16/03/2026 - 01:03

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria in finale contro Daniil Medvedev a un amico speciale: Andrea Kimi Antonelli, il 19enne pilota bolognese che in mattinata ha conquistato il suo primo successo in Formula 1, nel Gp di Cina. Dopo il successo in California, con una super rimonta nel tie-break del secondo set (da 0-4 a 7-4), Sinner ha scritto sulla telecamera: “Grande Kimi”.  

Poi, nell’intervista post-partita, ha dedicato il suo pensiero ad Antonelli: “Questo è un giorno speciale – le parole di Jannik -. Sono un appassionato di Formula 1 e avere un grandissimo italiano che porta l’Italia al vertice è bellissimo. Grande Kimi”. Una giornata da incorniciare per lo sport azzurro.  

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