Sinner-Tien oggi a Indian Wells - Il match in diretta - Tuttoggi.info

Sinner-Tien oggi a Indian Wells – Il match in diretta

Gio, 12/03/2026 - 21:03

(Adnkronos) –
Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Nel programma di giovedì 12 marzo l’azzurro, numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per un posto in semifinale. Sinner è reduce dalla vittoria con doppio tie-break negli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell’ultimo turno Davidovich Fokina. Il match inizierà non prima delle 21. 

Dove vedere Sinner-Tien? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. Match disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. 

 

Chi avrà la meglio affronterà il vincitore dell’altro quarto Fils-Zverev. 

