"Sinner si ritira da Australian Open?", la fake news prima di match con De Minaur - Tuttoggi.info

Jannik Sinner si ritira dagli Australian Open? Il giornalista Tony Jones catalizza ancora le attenzioni degli appassionati di tennis a Melbourne. Dopo le polemiche con Novak Djokovic, il cronista di Channel 9 sta facendo discutere perché nelle ultime ore ha riferito di aver ricevuto un messaggio in cui veniva chiarito che il manager di Jannik Sinner stava cercando Craig Tiley, Ceo di Tennis Australia, prima del match con l’idolo di casa De Minaur ai quarti degli Australian Open. L’ipotesi, data dal giornalista, era quella di un ritiro di Sinner dal primo Slam stagionale, dopo i problemi riscontrati nel match degli ottavi contro Rune.

Tony Jones era già stato al centro delle cronache sportive per il botta e risposta a distanza con Novak Djokovic. Dopo la vittoria agli ottavi di finale degli Australian Open contro Jiri Lehecka, il serbo si era rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nel post partita, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico. In molti si erano chiesti il perché di questo gesto, e a spiegarlo era stato proprio Nole con un messaggio pubblicato sul suo profilo X: “Un giornalista che lavora per Channel 9 in Australia ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti”, ha detto Nole, “né lui né Channel 9 si sono scusati”. Ora, Jones torna a far parlare per la notizia del possibile ritiro di Sinner. Una notizia che non trova conferme, visto che Jannik è al momento in campo per il suo match contro De Minaur e il suo coach Cahill ha confermato le sue buone condizioni nel pre-partita.