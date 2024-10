Sinner, show al Six Kings Slam: prima in campo, poi al microfono - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Jannik Sinner dà spettacolo in campo e fuori a Riad. Prima vince il ricchissimo Six Kingls Slam, il torneo d'esibizione che gli regala 6 milioni di dollari con la vittoria contro Carlos Alcaraz, poi offre il meglio del proprio repertorio al microfono. Si comincia con l'intervista con Bjorn Borg, impressionato dal livello costante delle sfide tra l'azzurro e Alcaraz. "Con Carlos proviamo a spingerci oltre i nostri limiti. E' una rivalità che ci permette di andare oltre il 100% ogni volta". Ci hai appena detto che ti svegli ogni mattina e pensi a lui? "Beh, no. Non è proprio così. Sarebbe strano, no?", risponde Sinner tra le risate del pubblico. "Ci capiamo alla grande, siamo buoni amici. E' l'avversario principale, proviamo a divertirci quando scendiamo in campo. Speriamo che questa rivalità duri il più possibile", aggiunge l'altoatesino.

Quindi, l'intervista con Dazn. C'è tempo per soffermarsi sul trailer per il Six Kings Slam realizzato con i 6 tennisti invitati a Riad e immortalati in un'immagine da kolossal hollywoodiano. "Se ci fate caso, sono l'unico che sta sudando. Eravamo tutti in una struttura, molto più piccola di questo impianto, e faceva caldissimo. Lo abbiamo girato prima di Wimbledon, faceva caldissimo e ho sudato per tutto il tempo. Sparavano aria in faccia, ecco perché i miei capelli sono così gonfi. E' stato faticosissimo ma è stata un'esperienza meravigliosa, divertentissima", confessa.