Sinner salta il doppio misto US Open? Navarro 'molla' Jannik - Tuttoggi.info

Sab, 16/08/2025 - 11:03

(Adnkronos) – Jannik Sinner ‘mollato’ da Emma Navarro nel torneo esibizione di doppio misto agli US Open 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, avrebbe dovuto far coppia con la tennista statunitense nella competizione in programma il 19 e il 20 agosto. Gli organizzatori del torneo di New York, però, hanno annunciato il forfait di Navarro, oltre a quelli di Paula Badosa e Tommy Paul, che avrebbero dovuto partecipare con Jack Draper e Jessica Pegula. 

Non è chiaro il motivo del forfait di Navarro, che potrebbe scendere in campo la prossima settimana nel torneo Wta di Monterrey. Sinner al momento è concentrato sulla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, in programma oggi contro il francese Terence Atmane. Lunedì 18 agosto l’azzurro potrebbe giocare la finale in Ohio, a sole 24 ore dall’inizio dello ‘show’ del doppio misto. Se vuole partecipare all’evento degli US Open, Sinner deve trovare una nuova partner entro le 14 di domenica 17 agosto. Intanto, le defezioni aprono le porte del torneo di doppio misto alla coppia azzurra formata da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

