 Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out

tecnical

Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out

Mar, 19/08/2025 - 21:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio misto dell’US Open e il forfait dell’azzurro elimina anche Katerina Siniakova, che avrebbe dovuto far coppia con il numero 1 del mondo nel torneo di esibizione a Flushing Meadows.  

Sinner ha deciso di rinunciare all’evento dopo il malore che lo ha costretto a ritirarsi dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. Siniakova, una delle doppiate più forti del circuito, in doppio ha vinto carriera un titolo Slam è un oro olimpico. Ha trionfato ai Giochi anche nel doppio misto. Nonostante il curriculum, gli organizzatori degli US Open non l’hanno ‘salvata’ e l’hanno depennata dall’evento, a cui aveva deciso di partecipare rinunciando al torneo di Cleveland. Al posto della coppia Sinner-Siinoakova, quindi, in tabellone spazio a Danielle Collins e Christian Harrison. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!