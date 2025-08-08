 Sinner 'raggiunge' Alcaraz alle Finals 2025. E Musetti spera - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sinner ‘raggiunge’ Alcaraz alle Finals 2025. E Musetti spera

tecnical

Sinner ‘raggiunge’ Alcaraz alle Finals 2025. E Musetti spera

Ven, 08/08/2025 - 14:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si è qualificato alle Atp Finals 2025. Il tennista azzurro ha festeggiato oggi, venerdì 8 agosto, l’ufficialità, alla viglia dell’esordio al Masters 1000 di Cincinnati, in cui affronterà al secondo turno il colombiano Galan. Sinner potrà quindi difendere il titolo conquistato a Torino lo scorso anno, quando sconfisse Taylor Fritz in finale. Per Sinner si tratta della quarta partecipazione alle Finals, la terza consecutiva. 

Le Finals 2025 andranno in scena ancora una volta a Torino dal 9 al 16 novembre e vedranno impegnati i migliori otto tennisti della Race, la speciale classifica che tiene conto dei risultati raggiunti nell’anno solare e qualifica quindi al torneo dei Maestri. Prima di lui aveva festeggiato la qualificazione Carlos Alcaraz, numero due del ranking Atp, grazie alla finale raggiunta a Wimbledon. Spera di raggiungere un posto anche Lorenzo Musetti, al momento nono nella Race e preceduto da Alex De Minaur.  

Tanto, per il carrarino, dipenderà dai risultati che riuscirà a ottenere nella stagione sul cemento, che culminerà negli US Open, ultimo Slam dell’anno. Praticamente sicuro di un posto Alexander Zverev, mentre potrebbe festeggiare la sua prima apparizione a Torino Ben Shelton, che grazie al trionfo al Masters 1000 di Toronto, dove ha battuto in finale Karen Khachanov, ha raggiunto il quarto posto della Race. Dopo di lui Novak Djokovic, Taylor Fritz e Jack Draper. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!