Sinner, Pellegrini sotto assedio social: "Voi state male" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

“Voi state male”. Jannik Sinner vince a Wimbledon 2025 e un ‘esercito’ di tifosi del re del tennis si riversano sulla pagina Instagram di Federica Pellegrini, per attaccare ancora una volta la stella del nuoto azzurro dopo l’intervista rilasciata mesi fa sul caso Clostebol che ha coinvolto il fuoriclasse altoatesino. Sinner, sospeso 3 mesi dopo la positività allo steroide anabolizzante, secondo Pellegrini – in estrema sintesi – avrebbe goduto di un trattamento speciale rispetto ad altri atleti. L’ex nuotatrice non ha mai fatto marcia indietro rispetto alla propria posizione e già in passato è stata protagonista di scontri social con gli ammiratori di Sinner.

Ora, dopo il trionfo dell’azzurro a Wimbledon, la pagina Instagram di Pellegrini si è popolata di commenti a tema tennistico, con richieste di scuse, sfottò, provocazioni e insulti. “Io sono molto umile e soprattutto coerente”, risponde l’olimpionica a chi la accusa di essere presuntuosa, a differenza del numero 1 del tennis. C’è chi ripropone passaggi della celeberrima intervista e la risposta della veneta è lapidaria: “Comprensione del testo come sempre sotto zero”. ‘Sei nel dimenticatoio’, attacca un utente: “E tu per cosa sarai ricordato?”, la replica. Le gif che mostrano Sinner e il trofeo di Wimbledon. Spuntano i messaggi più provocatori: “Il fegato è integro?”, la domanda di chi pensa che Pellegrini avrebbe goduto dell’eventuale sconfitta del connazionale. “Voi state male… moooolto”, la risposta.