Sinner passione... golf: Jannik in campo con Vagnozzi e Cahill - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Jannik Sinner passione… golf. Mentre proseguono gli allenamenti per arrivare pronto al Masters 1000 di Cincinnati, a cui il tennista azzurro arriverà da campione in carica, il numero uno del mondo si è concesso un momento di svago insieme al suo team. Da tempo infatti Sinner coltiva una passione speciale per il golf, sport a cui si è avvicinato negli ultimi anni con alterni risultati.

Tra un allenamento e l’altro, nella giornata di ieri, Sinner è sceso sul tee insieme all’allenatore Simone Vagnozzi e al supercoach Darren Cahill, che ha immortalato il momento in un selfie pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Un grande grazie al TPC Rivers’s Bend (il circolo che li ha accolti, ndr) per averci fatto provare una bellissima sessione di golf”, ha scritto l’ex tennista australiano.

Nella foto si vede Sinner sorridente e sereno, in tenuta bianca da golf, ovviamente griffata Nike, insieme al suo team. Si tratta dell’ennesimo segnale della serenità nell’angolo di Jannik, con la presenza di Cahill sul cemento americano che può essere l’ennesimo ‘indizio’ su un futuro che potrebbe ancora essere insieme all’azzurro.