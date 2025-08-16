Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un 'cervellone' contro Jannik - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Un cervellone contro Jannik Sinner, che oggi festeggia il 24esimo compleanno in campo. Terence Atmane, 23 anni, è la rivelazione dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il mancino francese, 134 del ranking Atp, oggi 16 agosto in semifinale sfida Sinner, numero 1 del mondo, e va a caccia dell’ennesima impresa sul cemento dell’Ohio.

Dopo aver superato le qualificazioni, Atmane ha sempre vinto da outsider: ha battuto l’azzurro Flavio Cobolli, numero 22 del mondo, si è ripetuto piegando il baby prodigio brasiliano Joao Fonseca e poi ha compiuto due capolavori. Ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo, e nei quarti ha avuto la meglio sul danese Holger Rune, nono al mondo. Ora lo aspetta l’ostacolo più duro: “Jannik è il giocatore più incredibile che abbiamo visto nella nostra vita”, dice.

Ma chi è Terence Atmane? Nato a Bolougne – sur -Mer il 9 gennaio 2002 il tennista francese finora non aveva mai battuto un giocatore tra i primi 20. Ora dopo Cincinnati entrerà nella top 100 per la prima volta in carriera. Atmane, riferiscono i media francesi, in campo può sfruttare la sua intelligenza fuori dal comune: il tennista, a quanto pare, è accreditato di un Qi di 158, ben al di sopra della media. “Quando il mio cervello funziona correttamente in campo, posso essere pericoloso perché non penso come gli altri. A volte, tuttavia, questo può portarmi a fare la scelta sbagliata perché mi innervosisco o inizio a pensare troppo”, ha spiegato in passato.

“Avere un alto potenziale intellettuale mi aiuta a creare sorprese in campo”, afferma il mancino, che a Cincinnati ha fatto strada grazie al servizio e al dritto in particolare.

Atmane, considerato un giocatore abile anche a livello tattico, non è ancora esploso. L’exploit di Cincinnati potrebbe essere la svolta. Il transalpino nel ranking salirà fino alla 69esima posizione. In Ohio guadagnerà almeno 332mila dollari, più dei 310mila incassati in tutta la carriera con i vari premi: “Sono tanti soldi”, ha ammesso. Per ora Atmane non ha uno sponsor tecnico: “Non ho sponsor a parte Tecnifibre per le mie racchette”, ha spiegato. C’è da scommettere che, dopo il torneo di Cincinnati, avrà magliette e scarpe con un brand.

Sebbene Atmane dedichi gran parte della sua vita al tennis, ha anche altre passioni. A partire dalle carte Pokémon, che colleziona fin da giovanissimo. “Ho una delle collezioni più importanti in Francia”, ha detto ad AtpTour.com. “Quando ero piccolo, guardavo i Pokémon in televisione. Era abbastanza naturale, a scuola e ovunque, parlare di queste carte Pokémon, ed era piuttosto popolare all’epoca. Ricordo di aver giocato con i miei amici a scuola e, da bambino, ho iniziato a collezionare queste carte di gioco”.

