Sinner non si ferma più, vola in finale a Miami - Tuttoggi

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in finale al “Miami Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando – combined con il Wta 1000 – sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 19enne di Sesto Pusteria si impone per 5-7 6-4 6-4 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, settimo favorito del tabellone, dopo due ore e 29 minuti di gioco. Sinner affronterà per il titolo uno fra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. “E’ incredibile – commenta – Sono contentissimo, la prima semifinale in un 1000 è difficile da giocare, Roberto è un giocatore solidissimo, è stata una dura battaglia anche due settimane fa e vincere oggi vuol dire tanto per me”. “All’inizio eravamo tutti e due un pò tesi – aggiunge – Oggi non era facile giocare bene, ho cercato di servire bene, di muoverlo un pò, di mischiare un pò le carte e quella è stata la chiave”.

(ITALPRESS).