Sinner, Musetti e Fognini al secondo turno degli Us Open - Tuttoggi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini avanzano al secondo turno dell’edizione numero 142 degli Us Open, quarto torneo stagionale del “Grande Slam” in corso sui campi in cemento dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York (montepremi 60.000.000 dollari). Nella notte italiana Sinner, testa di serie numero 11, ha piegato il tedesco Daniel Altmaier in cinque set con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1; l’altoatesino sfiderà al secondo round il qualificato statunitense Christopher Eubanks, che ha battuto per 7-5 6-3 7-6(3) lo spagnolo Pedro Martinez. Musetti, 26esima forza del seeding, si è imposto sempre al quinto sul belga David Goffin per 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(9) e ora se la vedrà con il qualificato olandese Gijs Brouwer, capace di regolare per 6-3 6-4 6-4 il francese Adrian Mannarino. Battaglia anche per Fognini, che ha eliminato in rimonta il russo Aslan Karatsev per 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 e adesso attende lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del tabellone, che ha messo al tappeto la wild card australiana Rinky Hijikata per 4-6 6-2 6-3. Tra le donne, dopo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto anche Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno. La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.59 del ranking, all’esordio assoluto nel Major a stelle e strisce, è stata costretta al ritiro per crampi sul punteggio di 4-6 76(3) 5-4 (30-30) in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis, n.105 del ranking. Subito eliminata anche Emma Raducanu: la britannica, testa di serie numero 11 e campionessa uscente, si è arresa con un doppio 6-3 alla francese Alizè Cornet.

