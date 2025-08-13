 Sinner-Mannarino, oggi l'azzurro in campo negli ottavi di Cincinnati - Diretta - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sinner-Mannarino, oggi l’azzurro in campo negli ottavi di Cincinnati – Diretta

tecnical

Sinner-Mannarino, oggi l’azzurro in campo negli ottavi di Cincinnati – Diretta

Mer, 13/08/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Oggi, mercoledì 13 agosto, il tennista azzurro sfida il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking Atp, negli ottavi di finale del Masters 1000 nella serata italiana. Sinner, nei turni precedenti sul cemento americano, ha già battuto il colombiano Daniel Elahi Galan al secondo turno e il canadese Gabriel Diallo al terzo. 

In caso di qualificazione ai quarti il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi, mattatore prima di Lorenzo Musetti e poi di Stefanos Tsitsipas. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!