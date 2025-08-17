 Sinner, lo 'scherzo' a Vagnozzi e le "racchettate in testa" - Tuttoggi.info
Sinner, lo ‘scherzo’ a Vagnozzi e le “racchettate in testa”

Lun, 18/08/2025 - 00:02

(Adnkronos) – Jannik Sinner e lo scherzo a Simone Vagnozzi? Alla vigilia della finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, l’azzurro scende in campo – sul Court 22 – per un allenamento di circa un’ora. La sessione viene trasmessa online in streaming, i tifosi del numero 1 del mondo e gli appassionati possono seguire le varie fasi: servizi a ripetizione, scambi ripetuti, lavoro sul dritto – con attenzione alla diagonale – e sul rovescio.  

 

 

Su X, rimbalza la clip di uno dei momenti leggeri della giornata. L’audio non è nitidissimo, ma si intuisce uno ‘scherzo’ che Sinner confeziona per sorprendere il suo coach. L’azzurro serve, la risposta dello sparring dall’altro lato del campo è centrale: Sinner finge di giocare un colpo di rimbalzo e lascia scorrere la palla che, a velocità sostenuta, viaggia verso Vagnozzi. Il coach, appostato alle spalle del suo pupillo, ‘para’ la palla a sorpresa e commenta l’episodio con una frase che si conclude con le parole “racchettate in testa”. “Parlo piano perché ho il microfono qua dietro…”, aggiunge Vagnozzi, mentre Sinner sembra abbozzare un sorriso… 

