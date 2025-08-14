 Sinner, i 'segreti' per la semifinale a Cincinnati: "La risposta è stata la chiave" - Tuttoggi.info
Sinner, i ‘segreti’ per la semifinale a Cincinnati: “La risposta è stata la chiave”

Sinner, i ‘segreti’ per la semifinale a Cincinnati: “La risposta è stata la chiave”

Gio, 14/08/2025 - 23:03

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha conquistato la semifinale del Masters 1000 americano. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 14 agosto, il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo, imponendosi in due set con il punteggio di 6-0, 6-2. Una prestazione convincente di Sinner, che ha concesso un solo break a inizio secondo set, e che si è detto soddisfatto anche a fine partita. 

“Oggi penso di aver risposto bene, ho servito anche bene, ma la chiave è stata la risposta”, ha detto Sinner a caldo dal cemento del Centrale di Cincinnati, “ho cambiato qualcosina, alla fine è sempre molto difficile contro di lui, che è un giocatore solido che serve bene. Ogni match è diverso, non si gioca sempre con lo stesso avversario”. 

“Mi sento in gran forma, ci siamo preparati nel modo migliore a questo torneo e credo di aver giocato un buon tennis”, ha spiegato Sinner, “il primo turno è utile per abituarsi alle condizioni, al campo. Dopo un po’ di match ho capito dove lavorare e cosa migliorare. Ogni giorno però è diverso, il giorno di riposo sarà utile per recuperare. La partita è stata ottima, da fondo campo ho fatto tante cose in modo positivo, sono riuscito ad alzare il livello. Vediamo cosa succederà in semifinale”. 

 

