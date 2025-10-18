 Sinner e un montepremi record, quanto guadagna se batte Alcaraz al Six Kings Slam - Tuttoggi.info
Sinner e un montepremi record, quanto guadagna se batte Alcaraz al Six Kings Slam

Sinner e un montepremi record, quanto guadagna se batte Alcaraz al Six Kings Slam

Sab, 18/10/2025 - 14:03

(Adnkronos) –
Quanto guadagna Jannik Sinner se vince il Six Kings Slam? Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 18 ottobre, Carlos Alcaraz nella finale del ricchissimo torneo esibizione di Riad a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto proprio lo spagnolo nell’ultimo atto dello scorso anno. Nonostante non appartenga al calendario ufficiale Atp, il torneo di Riad ha un’attrattiva particolare per i migliori tennisti del mondo, e cioè il montepremi record, il più alto mai messo in palio da un torneo di tennis. 

Oltre a Sinner e Alcaraz, hanno partecipato al torneo anche Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Ognuno di loro ha ricevuto un ‘gettone’ da 1,5 milioni di dollari solamente per la propria presenza a Riad, mentre al vincitore andranno ulteriori 4,5 milioni. In caso di vittoria contro Alcaraz quindi, Sinner guadagnerebbe un totale di ben 6 milioni di dollari. 

 

