 Sinner, debutto sul velluto a Indian Wells: Svrcina travolto in 2 set - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sinner, debutto sul velluto a Indian Wells: Svrcina travolto in 2 set

tecnical

Sinner, debutto sul velluto a Indian Wells: Svrcina travolto in 2 set

Sab, 07/03/2026 - 07:02

Condividi su:

(Adnkronos) – Jannik Sinner senza problemi al debutto nell’Atp Masters 1000 di Indian Wells. Oggi 7 marzo, nel match del secondo turno, l’azzurro ha sconfitto il ceco Dalibor Svrcina 6-1, 6-1 in 1h04′. Ora lo attende la sfida con il canadese Denis Shapovalov che ha battuto l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29, per 6-3, 2-6, 7-6 (7-5). 

“Mentalmente so bene”, dice il numero 2 del mondo dopo l’agevole successo. Sinner è al rientro nel circuito dopo la sconfitta incassata a Doha contro Jakub Mensik. “Sono tranquillo e rilassato, ma allo stesso tempo felice di competere. Ho lavorato molto nelle ultime settimane, ho passato molte ore in campo e in palestra. Sto cercando di rafforzarmi fisicamente, ho avuto molte giornate con doppie sessioni di allenamento e poco tempo libero”, aggiunge.  

Il match di oggi non ha storia ed è poco più di un allenamento. Sinner impone un ritmo insostenibile da fondo, creando le condizioni per chiudere il punto agevolmente a rete: l’azzurro si presenta al net in 17 occasioni e fa centro per 15 volte. Dall’1-1 del primo set, il numero 2 del mondo inanella 9 game consecutivi ipotecando l’ottava vittoria stagionale su 10 match giocati. Ora, il duello con Shapovalov: con il canadese, Sinner ha ottenuto una vittoria (allo US Open 2025) e una sconfitta (agli Australian Open 2021). 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!