Sinner contro Galan a Cincinnati al debutto sabato, Jannik pronto al debutto - Tuttoggi.info

Sinner contro Galan a Cincinnati al debutto sabato, Jannik pronto al debutto

Gio, 07/08/2025 - 23:02

(Adnkronos) – Jannik Sinner affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan al debutto nell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, numero 1 del mondo, esordirà al secondo turno nel match in programma sabato 9 agosto, quando scenderanno in campo i giocatori inseriti nella parte alta del tabellone. Galan, numero 134 del mondo proveniente dalle qualificazioni, al primo turno ha superato il ceco Vit Kopriva, numero 80 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-4.  

Sinner in carriera ha affrontato e battuto Galan in due occasioni. Il numero 1 del mondo ha sconfitto il 29enne sul cemento nella Coppa Davis 2021 in un singolare terminato 7-5, 6-0. Nel 2023, sull’erba di Wimbledon, Sinner si è imposto agli ottavi di finale per 7-6 (7-4), 6-4, 6-3. 

Il match Sinner-Galan, come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Le partite del torneo maschile saranno visibili anche in streaming su Tennis Tv, mentre i match del femminile saranno disponibili in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX. 

 

