Sinner contro Fritz, finale Atp Finals in diretta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Taylor Fritz oggi 17 novembre nella finale delle Atp Finals 2024 di Torino. L'azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense per il titolo. Il 23enne altoatesino approda in finale dopo la vittoria in 2 set in semifinale contro il norvegese Casper Ruud. Fritz è reduce dal successo ottenuto contro il tedesco Alex Zverev.

Sinner e Fritz si affrontano per la quinta volta in carriera. L'azzurro conduce 3-1 nei faccia a faccia. Il numero 1 del ranking si è imposto in settimana nel match valido per la fase a gironi delle Finals. A settembre, vittoria pesantissima dell'azzurro nella finale dell'US Open.