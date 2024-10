Sinner contro Etcheverry, oggi terzo turno Shanghai: orario e diretta tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Jannik Sinner in campo oggi per il terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo oggi 6 ottobre affronta - in diretta tv e streaming - l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 37 del ranking. L'incontro tra il 23enne altoatesino e il sudamericano è il secondo sul campo principale, dove il programma si apre alle 6.30 italiane (le 12.30 in Cina) con la sfida tra l'azzurro Matteo Arnaldi, numero 29 del seeding, e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5.

Sinner-Etcheverry, i precedenti

Sinner e Etcheverry, che dovrebbero scendere in campo attorno alle 8.30-9 italiane, si sfidano per la seconda volta in carriera. L'unico precedente risale al secondo turno degli Australian Open 2023: Sinner si è aggiudicato il match in 3 set lasciando al rivale solo 7 game.

Gli altri azzurri

Oltre a Sinner e Arnaldi, nel programma sinora condizionato dalla pioggia sono previsti match di altri 3 italiani che devono ancora disputare il secondo turno. Sul Grandstand 2, nella prima mattinata italiana Matteo Berrettini affronta il danese Holger Rune, testa di serie numero 12. Sul campo numero 7, alle 6.30 italiane, Flavio Cobollo se la vedrà con lo svizzero Stan Wawrinka. Sul campo numero 6 Lorenzo Musetti, testa di serie numero 15, gioca contro il belga David Goffin nel secondo match: inizio probabile per le 8.30.

Come vedere Sinner in diretta tv e streaming

Il match Sinner-Etcheverry, terzo dell'Atp Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go.