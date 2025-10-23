 Sinner-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla in tv - Tuttoggi.info
Gio, 23/10/2025 - 07:03

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli – in diretta tv e streaming – nel derby azzurro degli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner al primo turno del torneo ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier, battuto in due set con un netto 6-0, 6-2 nella prima partita ufficiale giocata al rientro dal Six Kings Slam, il torneo esibizione arabo in cui ha trionfato battendo Carlos Alcaraz in finale e intascando un assegno da 6 milioni di dollari complessivi. Flavio Cobolli invece, all’esordio di Vienna, ha battuto il ceco Tomas Machac in due set 7-6 (8-6), 6-2. 

 

La sfida tra Sinner e Cobolli è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, non prima delle 17.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Vienna che sarà dunque il primo precedente tra loro. 

 

Sinner-Cobolli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

