Sinner batte Rune, Jannik ai quarti degli Australian Open - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Jannik Sinner batte Holger Rune oggi e vola ai quarti di finale degli Australian Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, supera il danese, testa di serie numero 13, per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 dopo 3h14'.

Il 23enne altoatesino si aggiudica una sfida durissima, condizionata da problemi fisici evidenti. Sinner, irriconoscibile nel secondo set, deve fermarsi nel terzo parziale: dopo l'interruzione e l'aiuto dei fisioterapisti, in campo torna un altro giocatore. Rune, pure lui acciaccato, si sbriciola alla distanza. Sinner - che chiude con 14 ace, 35 vincenti e altrettanti errori gratuiti - si impone in 4 set e ora aspetta nei quarti di finale il vincente della sfida tra l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 8, e lo statunitense Alex Michelsen.

Nell'intervista post-partita, Sinner non fornisce dettagli sui problemi fisici accusati. "E' stata una mattinata molto strana. Oggi non mi sono nemmeno scaldato, sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ho giocato bene, servito benissimo e ho tirato tanti colpi di qualità. Con il dottore ho fatto due chiacchiere, mi ha aiutato molto: questo torneo si prende davvero cura dei giocatori", dice l'azzurro rispondendo a Jim Courier.

"E' stato un match difficile, ma sapevo che Holger veniva da partite molto lunghe. Volevo rimanere in partita con il servizio e cercare di creare le chance alla risposta. Oggi il pubblico mi ha aiutato tantissimo, il 90% oggi è merito vostro", dice rivolgendosi agli spettatori.

Il numero 1 del mondo parte sparato con un break a zero nel secondo game. Sinner fa subito il vuoto (3-0) e non si guarda più indietro, chiudendo 6-3 in 34 minuti. Sembra tutto facile, ma la situazione è destinata a cambiare.

Il secondo parziale inizia all'insegna dell'equilibrio. La prima svolta arriva sul 2-2: Sinner ha a disposizione 2 palle break ma non le concretizza. Le occasioni sprecate pesano, perché l'azzurro - che non sembra in condizioni fisiche ottimali - si inceppa nel settimo game. Va sotto 0-30, concede la prima palla break e completa l'opera in negativo con il terzo doppio fallo della sua partita. Rune si trova avanti 5-3 e sfrutta il secondo set-point: Sinner affonda in rete il dritto, 6-3 per il danese e situazione in perfetto equilibrio.

Il campione in carica non si muove con la consueta rapidità e va in difficoltà negli spostamenti. Il dritto va ancora fuori giri e Rune ha 2 palle break nel terzo game. Sinner annulla la prima con un dritto vincente e cancella la seconda aggiudicandosi uno scambio mostruoso di 37 colpi (video) che lascia i due giocatori piegati, senza fiato. L'azzurro non recupera energie, concede la terza palla break: ace provvidenziale. Alla fine, Sinner esce dalle sabbie mobili (2-1).

Ogni game al servizio per il numero 1 è complicato: altre 2 palle break annullate nel quinto game (3-2). Le telecamere mostrano Sinner in evidente difficoltà al cambio di campo. A questo punto, il 23enne chiede l'intervento dei fisioterapisti e dopo un rapido conciliabolo esce dal campo. Dopo 11 minuti di pausa, si torna a giocare. Nell'ottavo game, Rune si complica la vita con 2 doppi falli, finisce per concedere 2 palle break anche a causa di scelte tattiche discutibili. Sinner ne approfitta e sale 5-3, mentre tocca al danese invocare l'intervento del fisioterapista per un fastidio al ginocchio destro. La pausa non distrae l'azzurro che conquista il game a zero e chiude il set con un ace: 6-3 dopo 2h28' sulle montagne russe.

In una giornata caratterizzata da un copione 'vivace', non può mancare il problema tecnico alla rete: colpa di un servizio potentissimo di Sinner, che spezza un gancio. Tutto fermo, serve una riparazione d'emergenza e il match si ferma per 20 minuti con i giocatori rispediti negli spogliatoi.

Quando si ricomincia, Rune non funziona. Palla break nel terzo game e Sinner sfrutta la chance per allungare: dritto inappellabile, Jannik avanti 2-1. L'azzurro torna a muoversi rapidamente e non sbaglia nulla, Rune invece incappa in errori sistematici (4-2). Il danese è alle corde, Sinner conquista un altro break (5-2) e chiude il match per 6-2.