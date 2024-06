Sinner-Alcaraz, oggi semifinale Roland Garros: orario tv e streaming - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi in campo a Parigi per la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. L’azzurro, numero 2 del tabellone e prossimo numero 1 del mondo, affronta lo spagnolo, testa di serie numero 3, in un match che – in diretta tv e streaming – è destinato a monopolizzare l’attenzione nella giornata sportiva.

Il programma di giovedì 7 giugno propone anche la semifinale del doppio femminile, con Jasmine Paolini – straordinaria finalista in singolare – e Sara Errani opposte all’ucraina Marta Kostyuk e alla romena Elena-Gabriela Ruse sul campo Simonne-Mathieu dalle 13.

I due alfieri della nuova generazione del tennis scendono in campo non prima delle 14.30 sulla terra rosa del Court Philippe Chatrier. Sinner è reduce dalla vittoria in 3 set contro il bulgaro Grigor Dimitrov, Alcaraz ha battuto con lo stesso parziale il greco Stefanos Tsitsipas.

I due rivali-amici si sfidano per un posto in finale – nel major che nessuno dei due ha ancora vinto – dove approderà poi il vincente della seconda semifinale tra il tedesco Alex Zverev, trionfatore a Roma, e il norvegese Casper Ruud. Sinner e Alcaraz arrivano all’appuntamento clou della stagione sulla terra rossa dopo aver dribblato problemi fisici che hanno condizionato la primavera europea.

L’azzurro si è dovuto fermare per un problema all’anca, lo spagnolo ha saltato diversi tornei per un avambraccio dolorante: entrambi hanno disertato gli Internazionali d’Italia, recuperando energie fondamentali per la maratona parigina.

Sinner e Alcaraz si affrontano per la nona volta in carriera. Finora, il bilancio è in perfetta parità: 4-4 nella rivalità che promette di segnare un’era nel tennis. Sinner ha vinto l’unico confronto diretto sulla terra rossa, nel 2022 a Umago. Alcaraz, che sulla superficie più lenta si esprime ai massimi livelli, si è aggiudicato l’unico duello andato in scena nel 2024: a Indian Wells, sul cemento californiano, si è imposto in 3 set nella semifinale del Masters 1000.

La sfida non comincerà prima delle 14.30. Sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.