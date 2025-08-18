 Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati - Il match in diretta - Tuttoggi.info
Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

Lun, 18/08/2025 - 20:03

(Adnkronos) – Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, mette ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Il match inizierà alle 15 locali, le 21 ora italiana. 

La finale del Masters 1000 di Cincinnati è trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. 

