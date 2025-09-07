 Sinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, 'colpa' di Trump - Tuttoggi.info
Sinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, ‘colpa’ di Trump

Sinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, ‘colpa’ di Trump

Dom, 07/09/2025 - 21:03

(Adnkronos) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo per la finale degli US Open 2025 a New York ma l’Arthur Ashe Stadium è mezzo vuoto per … colpa di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti assiste al match tra l’azzurro, numero 1 del mondo, e lo spagnolo. L’arrivo di Trump è accompagnato inevitabilmente da misure di sicurezza straordinarie che condizionano l’afflusso degli spettatori. Oltre 20mila persone devono prendere posto e per questo l’inizio del match, inizialmente previsto per le 14 locali (le 20 italiane), viene rinviato di mezz’ora abbondante. Sono le 20.40 in Italia quando i giocatori entrano in campo davanti a spalti mezzi vuoto: le riprese dall’alto, infatti, mostrano ancora lunghissime code per l’ingresso nello stadio. 

