Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells - Tuttoggi.info

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Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells

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Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells

Dom, 15/03/2026 - 08:03

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(Adnkronos) – Si gioca oggi, domenica 15 marzo, la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Oltrea alla coppa per il campione, l’ultimo atto del torneo mette in palio anche punti pesantissimi in ottica ranking Atp, visto che l’azzurro avrà la possibilità di avvicinarsi ancora di più al numero uno Carlos Alcaraz (eliminato ieri in semifinale, proprio dal russo) in caso di trionfo. Ecco come può cambiare la classifica con un successo di Sinner.  

Il primo assist per Sinner è arrivato proprio dal rivale di questa sera. Daniil Medvedev ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells. Lo spagnolo avrà dunque, alla fine del torneo, gli stessi punti che aveva all’inizio: 13.550, visto che anche l’anno scorso si era fermato in semifinale. 

Jannik, che invece non aveva preso parte al Masters 1000 in California nel 2025, ha già guadagnato punti importanti per accorciare e puntare di nuovo al primo posto del ranking Atp. Grazie alla finale, Sinner è arrivato a 11.050 punti, in caso di trionfo arriverebbe a 11.400. Una distacco di 2150 punti dallo spagnolo.﻿ 

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