Sindaco Terni, sfida Bandecchi-Masselli al ballottaggio | Chi entrerebbe in consiglio - Tuttoggi.info

Sindaco Terni, rush finale. Chiusura di campagna elettorale per Bandecchi e Masselli. Ecco i nomi del 'nuovo' consiglio comunale

Ultimo giorno di campagna elettorale per i due candidati a sindaco di Terni che hanno raggiunto il turno di ballottaggio che si svolgerà i prossimi 28 e 29 maggio: Stefano Bandecchi e Orlando Masselli chiuderanno stasera le rispettive iniziative prima del silenzio elettorale che inizierà da domani 27 maggio. Il patron della Ternana ha scelto di nuovo il Libero Liberati di Terni, mentre Orlando Masselli un noto locale del centro per un aperitivo informale.

Il centrosinistra è l’arbitro

Molto conterà il comportamento dell’elettorato di centrosinistra: dal Pd è arrivato una sorta di invito all’astensione: “non è possibile prendere in considerazione l’ipotesi di schierarsi al secondo turno elettorale, dovendo scegliere il male minore. Bandecchi e Masselli sono le due facce della stessa medaglia” – ha precisato José Maria Kenny in una nota. Mentre Claudio Fiorelli, intervistato da TO, aveva già lasciato libertà di voto ai propri elettori. Vedremo come reagirà il popolo di sinistra e a chi deciderà di concedere la propria fiducia.

La periferia ago della bilancia

Il voto della periferia della città ha tendenzialmente premiato Stefano Bandecchi: è proprio nelle zone più lontane dal centro che il patron della Ternana riceve più consensi e in modo costante. Gran parte degli indecisi e di coloro che non hanno votato risiedono proprio nei centri periferici della città, sarà dunque interessante vedere se Bandecchi sarà riuscito a catturare questo tipo di elettorato. Masselli può contare sullo zoccolo duro della coalizione che gli ha garantito un distacco tutto sommato ‘comodo’ anche al primo turno e qualche simpatia riscossa anche nel centrosinistra che, forse, preferirebbe un ‘rivale tradizionale’ piuttosto che un personaggio ‘incontrollabile’ come Bandecchi.

Bandecchi sindaco, come sarebbe il consiglio comunale

In caso di vittoria di Stefano Bandecchi, la lista legata al nome del segretario di AP, “Con Bandecchi per Terni” avrebbe 10 consiglieri, 5 sarebbero quelli di Alternativa Popolare, 3 di “Noi con Terni” e 2 della lista “Terni per loro”. Al centrodestra andrebbero invece 6 seggi: 4 a Fratelli d’Italia, 1 per Forza Italia e 1 per la lista “Terni Masselli sindaco”, con la Lega fuori dai giochi. 6 seggi in totale anche per Pd e M5S: 4 per i dem e 2 per i pentastellati.

I consiglieri

Con Bandecchi Per Terni: Ivano Consalvi, Massimo Francucci, Alessandra Salinetti, Andrea Colasanti, Danilo Primieri, Mirko Presciuttini, Agnese Passoni, Massimiliano Marchetti, Maria Elena Gambini, Giulia Rosati; Alternativa Popolare: Viviana Altamura, Raffaello Federighi, Marco Lapadre, Sara Francescangeli, Guido Verdecchia; Noi con Terni: Claudio Batini, Roberta Trippini, Ilaria Fortunati; Terni per loro: Marco Schenardi, Michela Bordoni

Fratelli d’Italia: Orlando Masselli, Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti, Roberto Pastura; Forza Italia: Francesco Maria Ferranti; Terni Maselli sindaco: Valdimiro Orsini; Partito Democratico: Josè Maria Kenny, Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli; Movimento 5 stelle: Claudio Fiorelli, Luca Simonetti

Masselli sindaco, come sarebbe il consiglio comunale

Se dovesse vincere Orlando Masselli, Fratelli d’Italia avrebbe 11 consiglieri, 4 per Forza Italia, 3 per “Terni Masselli sindaco” e 2 della Lega. Rimarrebbe un posto con Michele Rossi che scalpita tra FdI e FI per avere un posto in aula. “Con Bandecchi per Terni” avrebbe 3 consiglieri, 2 Alternativa Popolare. Il Partito Democratico avrebbe 5 posti e 2 il M5S.

I consiglieri

Fratelli d’Italia: Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti, Roberto Pastura, Nicola Giuliani, Cinzia Fabrizi, Roberta Montagna, Daniele Francescangeli, Rita Pepegna, Paola Pincardini, Francesco Pocaforza, Manuela Beltrame; Forza Italia: Francesco Maria Ferranti, Stefano Fatale, Lucia Dominici, Doriana Musacchi; Terni Masselli sindaco: Valdimiro Orsini, Francesca Picchiami, Emiliano Proietti Cerquoni; Lega: David Maggiora, Federico Cini

Con Bandecchi per Terni: Ivano Consalvi, Massimo Francucci, Alessandra Salinetti; Alternativa Popolare: Stefano Bandecchi, Viviana Altamura; Partito Democratico: Josè Maria Kenny, Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli, Emidio Mattia Gubbiotti; Movimento 5 stelle: Claudio Fiorelli, Luca Simonetti