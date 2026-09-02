Simonelli "Serie A avvincente, mi piace il nuovo modo di arbitrare" - Tuttoggi.info

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Simonelli “Serie A avvincente, mi piace il nuovo modo di arbitrare”

ItalPress

Simonelli “Serie A avvincente, mi piace il nuovo modo di arbitrare”

Mer, 02/09/2026 - 23:03

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MILANO (ITALPRESS) – “A me sembra una stagione molto avvincente, che promette molto bene. Le prime della scorsa stagione si stanno tutte confermando, alcune stanno dando anche oltre quelle che erano le legittime aspettative e credo che sarà un campionato molto avvincente fino in fondo, io vedo almeno tre squadre che si possono giocare la vetta. Quali sono? Non lo dico, ma tanto le sapete voi meglio di me”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine del Gran Galà del calcio Aic alla Scala di Milano. Sul nuovo metro arbitrale, ha aggiunto: “L’ho detto anche a Orsato e Messina, a me piace molto questo modo di arbitrare, meno interruzioni, un gioco più veloce, più spettacolare. Avete visto quanti minuti abbiamo recuperato di gioco, comunque la gente si diverte di più a vedere una partita così”.

pia/glb/mca2

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