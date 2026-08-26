Simonelli "Ritiro supporto a Infantino da Figc? Avrei preso più tempo" - Tuttoggi.info

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Simonelli “Ritiro supporto a Infantino da Figc? Avrei preso più tempo”

ItalPress

Simonelli “Ritiro supporto a Infantino da Figc? Avrei preso più tempo”

Mer, 26/08/2026 - 17:03

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MILANO (ITALPRESS) – “La decisione della Figc di togliere il supporto a Infantino? Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, personalmente avrei preso un po’ più di tempo per questa decisione”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio Aic, riferendosi alla scelta della Federazione di non confermare la propria fiducia a Gianni Infantino per le prossime elezioni. “Malagò mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto, mi limito a dire questo. Se mi aspettavo un passaggio collegiale? Sì, come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate”.

pia/gm/azn

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