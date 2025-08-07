 Simona Cinà morta in piscina, l'autopsia: "E' annegata" - Tuttoggi.info
Simona Cinà morta in piscina, l’autopsia: “E’ annegata”

Gio, 07/08/2025 - 14:03

(Adnkronos) – Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta nella notte tra venerdì e sabato durante una festa in piscina in una villa a Bagheria nel Palermitano. Sono i primi risultati dell’autopsia in corso al Policlinico di Palemo e svolta dal medico legale Tommaso D’Anna con l’anatomopatologo Emiliano Marresi. I medici hanno trovato acqua nei polmoni della ragazza, dato che conferma l’ipotesi dell’annegamento. Sul corpo di Simona non ci sono segni di violenza.  

Bisognerà attendere i risultati degli esami fra 40 giorni per capire se Simona abbia avuto un malore e se qualcosa può averlo causato.  

