Simest, Corradini D'Arienzo "Forniamo strumenti innovativi a imprese" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – "Il nostro principio è non solo mettere a disposizione fondi, ma andare nei singoli territori a cercare una cooperazione sistemica con i canali istituzionali: il sud e specialmente la Sicilia hanno in questo un'importanza strategica. L'obiettivo è semplificare le scelte di investimenti competitivi, per essere più presenti sui mercati globali sia esportando sia creando realtà all'estero: alle imprese forniamo strumenti innovativi per permettere di investire in sostenibilità, digitalizzazione e capitale umano". Così l'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, a margine della firma del protocollo d'intesa con la Regione Siciliana, a Palazzo dei Normanni, a Palermo.