Sileri "Se si conferma questo trend riapriamo confini regioni" - Tuttoggi

“Se dovessi basarmi sui report della scorsa settimana direi che tutte le regioni hanno dati in netto miglioramento. Non vedo perche’ non dovrebbe essere consentita la mobilita’ tra regioni se il trend e’ questo”. Lo ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri a margine della visita all’ospedale San Martino di Genova, facendo il punto sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus.

