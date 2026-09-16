Sicurezza, Giannini "La disinformazione va combattuta con la verità" - Tuttoggi.info

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Sicurezza, Giannini “La disinformazione va combattuta con la verità”

ItalPress

Sicurezza, Giannini “La disinformazione va combattuta con la verità”

Mer, 16/09/2026 - 14:02

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ROMA (ITALPRESS) “La disinformazione va combattuta con la verità perché la verità da un senso di sicurezza ai cittadini. Ci sono vari tipi di disinformazione, quella che aggredisce i mercati ma anche quella che riguarda la realtà cittadina: propalare delle notizie false oppure, come spesso è accaduto, far sì che vengano riprese per i social delle immagini o dei disordini creati apposta per poter essere ripresi per le visualizzazioni, è qualcosa che a mio avviso va combattuto con molta fermezza”. Così Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, in occasione dell’incontro “Il Coraggio della Pace” by Remind.

xb1/col4/azn

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