Sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole dell’Umbria, arrivano 16,7 milioni

Risorse per le scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori: bando sarà pubblicato sul Bur l'11 gennaio

Ulteriori risorse a disposizione per l’edilizia scolastica dell’Umbria: il via libera questa mattina dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Paola Agabiti. Ammonta infatti a 16.715.485 milioni di euro lo stanziamento approvato per l’Umbria nell’ambito del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, su proposta della Regione. Le risorse sono rivolte ai Comuni e alle Province dell’Umbria per le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado.

Aumento della sicurezza degli edifici, miglioramenti antisismici delle strutture e riduzione dei consumi energetici, queste le principali finalità che saranno tenute in considerazione per assegnare le risorse tramite un Bando che sarà pubblicato l’11 gennaio 2023 sul Bur – Bollettino ufficiale regionale dell’Umbria. I Comuni e le Province che vorranno partecipare per intervenire sulle proprie scuole avranno tempo fino alle ore 12 del 2 febbraio per inviare i loro progetti.