Sicurezza e sostenibilità base fondamentale per la mobilità del futuro - Tuttoggi

Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro.

Come sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice President DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per garantire condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l’attività di testing, ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle auto. csa/abr/gtr