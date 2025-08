Sicurezza e risparmio in vacanza: arrivano i saldi estivi di PAJ GPS - Tuttoggi.info

Agosto 2025: PAJ GPS, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi di localizzazione e monitoraggio, in occasione delle vacanze estive propone ribassi a partire dal 20% in meno su una vasta scelta di GPS per auto, moto, camper, caravan, bici e animali da compagnia.

Estate in viaggio: caravan e auto sotto controllo anche all’estero

Una delle preoccupazioni principali durante le vacanze estive riguarda il monitoraggio dei propri mezzi. Per chi sceglie di raggiungere la propria destinazione in auto, o di intraprendere un viaggio on the road in caravan, lasciare il proprio veicolo incustodito in una zona magari sconosciuta, rappresenta una scelta rischiosa. Spesso si è costretti, infatti, a parcheggiare i propri mezzi in contesti isolati, o a notevoli distanze da spiagge, baite e luoghi remoti, raggiungibili solo a piedi. È in queste occasioni che può essere utile disporre di un localizzatore GPS PAJ. Questi dispositivi sono in grado di localizzare veicoli in tempo reale e di inviare allarmi allo smartphone dell’utente quando si verificano circostanze sospette che li coinvolgono: manomissioni, tentativi di furto, superamento limiti di velocità prestabiliti, accensione, rimozione del GPS, etc. Inoltre, grazie alla funzione geofence o di recinto virtuale è possibile ricevere segnalazioni quando il veicolo supera i confini di un’area di sicurezza precedentemente settata dall’utente nell’apposita app o portale Finder di PAJ. Questa funzione può essere utilizzata anche per segnalare la presenza di zone interdette al traffico, e dunque ricevere allarmi quando si entra con il proprio veicolo nel perimetro di queste, evitando così di incorrere in sanzioni.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il fatto che tutti i dispositivi GPS per autoPAJ, sono dotati di tecnologia 4G e scheda SIM con copertura a livello globale. Questo significa che è possibile accedere a dati su movimenti e spostamenti dei propri veicoli sia che si viaggi all’estero con il proprio mezzo, sia che si decida di osservarlo a distanza quando si è lontani da casa. In quest’ultimo caso, nel caso di infrazioni o furti, sarà possibile tramite il portale Finder, condividere la posizione del mezzo con autorità o contatti stretti, in maniera che possano intervenire prontamente.

I dispositivi PAJ sono stati accuratamente progettati per proteggere e supportare gli utenti in ogni situazione. Una volta premuto il pulsante SOS, presente su numerosi localizzatori GPS del brand, viene segnalata immediatamente una situazione di emergenza ai contatti stretti (per esempio avarie, incidenti e malori alla guida) corredata da dati sulla posizione esatta del mezzo al momento dell’accaduto. In questo modo, amici e parenti potranno soccorrere immediatamente l’utente.

Attualmente, grazie agli sconti in corso, è possibile usufruire di sconti a partire dal 20% su dispositivi come il POWER Finder 4G e l’ALLROUND Finder 4G, tra i più versatili del brand.

Cani in viaggio: come proteggerli con un GPS

Quando si viaggia con i propri animali da compagnia, è opportuno prestare attenzione alle loro reazioni e comportamenti in contesti nuovi. Alcuni possono sentirsi spaesati e impauriti in presenza di luoghi affollati, o comunque quando sono lontani da ambienti e odori a loro familiari. Altri, invece, tendono a mostrare spiccata curiosità nei confronti di nuovi contesti e vivono i nuovi spazi come fonte di stimoli. Nel caso in cui cani e gatti si dovessero perdere, o semplicemente dovessero allontanarsi dagli spazi di riferimento, spinti dalla voglia di scoprire il nuovo territorio, i collari con GPS integrato PAJ rappresentano la soluzione ideale per rintracciarli in breve tempo. Il PET Finder PAJ è un dispositivo GPS piccolo, leggero e impermeabile, progettato per non arrecare alcun fastidio agli animali a quattro zampe. Rispetto ai comuni tag con tecnologia bluetooth, i GPS PAJ sono in grado di fornire informazioni precise e in tempo reale sulla posizione del proprio animale. La funzione addestramento al richiamo permette poi di generare un suono che parte dal collare GPS, e che può fungere da vero e proprio richiamo sonoro per il cane. O, più semplicemente, aiutare nella ricerca dell’animale se si trova in zone particolarmente dispersive o a visibilità ridotta.

Al di là del contesto vacanziero, I GPS per cani PAJ sono pensati per proteggere gli amici a quattro zampe in ogni situazione, anche quando il cane è nelle immediate vicinanze. Come sottolinea l’esperto in sicurezza Jakob Lindner “Se il cane scappa, bisogna reagire rapidamente. Può essere pericoloso, soprattutto nelle grandi città e in prossimità di strade trafficate”. Grazie alla loro tecnologia avanzata e alta precisione, i GPS PAJ possono essere di supporto per ritrovare il proprio animale in breve tempo ed evitare che si muova in contesti ostili come incroci, campi con forasacchi, strade trafficate etc.

Bagagli al sicuro: i mini GPS

Grazie alle loro dimensioni ridotte e al loro peso contenuto, i localizzatori GPS PAJ possono essere tranquillamente riposti in valigia per monitorare spostamenti e anomalie che coinvolgono i bagagli. Per chi viaggia percorrendo lunghe tratte aeree, magari con uno o più scali, il rischio di non vedere arrivare il proprio bagaglio al nastro trasportatore è alto. Soprattutto nel periodo estivo, quando gli aeroporti sono particolarmente affollati, non di rado può capitare di ricevere la propria valigia in ritardo, o essere vittima di scambi o furti. In tutte queste circostanze, i GPS PAJ permettono di ritrovare la propria valigia in brevissimo tempo, evitando così che ritardi o imprevisti possano rovinare le vacanze.

I localizzatori GPS sono dispositivi che garantiscono la protezione e la sicurezza di veicoli, oggetti, persone e animali, sia durante le vacanze estive, in ambienti poco conosciuti o remoti, che in situazioni più abituali e familiari. Con gli sconti estivi PAJ, girare in libertà e tranquillità è più accessibile e conveniente.

PAJ GPS è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi di localizzazione e tracciamento GPS. L’azienda è stata fondata in Germania nel 2011 da Jakob Lindner e Alexander Sarellas, due giovani imprenditori che volevano creare una soluzione semplice per ritrovare gli oggetti smarriti. Da allora l’azienda ha registrato una rapida crescita ed è ora presente nel Regno Unito, in Italia, Francia, Portogallo, Stati Uniti, Austria e Spagna. I dispositivi GPS PAJ vengono forniti con una scheda SIM già installata e possono essere utilizzati in oltre 100 Paesi del mondo. Il portale “FINDER” è il cuore dell’intera offerta di prodotti, che consente la localizzazione in tempo reale, il riepilogo del percorso, la configurazione delle zone perimetrali, l’impiego di tecnologie 4G, e la memorizzazione percorsi.