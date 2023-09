Sicurezza delle cure e percorso nascita, iniziativa lunedì al consultorio di Umbertide - Tuttoggi.info

Iniziativa sul percorso di nascita organizzata in occasione della Giornata internazionale dedicata alla sicurezza delle cure

Un’iniziativa per divulgare, informare e promuovere le attività offerte dai servizi territoriali legate alla sicurezza delle cure nell’ambito del percorso nascita. È quanto in programma lunedì 18 settembre, alle ore 14,45, presso la sede del Consultorio di Umbertide dell’Usl Umbria 1, situato all’interno del Centro Salute (via Largo Cimabue n. 2), in occasione della Giornata internazionale dedicata alla sicurezza delle cure, che si celebra il 17 settembre.

L’iniziativa, aperta alla partecipazione della popolazione residente, consiste in un evento formativo teorico/pratico sulla disostruzione delle vie aeree nel lattante condotto dai professionisti dell’associazione “Hands for life”, che supporta, con incontri dedicati al tema, l’equipe consultoriale in alcuni distretti dell’Azienda sanitaria.

L’evento è rivolto a genitori, donne gestanti e purpere partecipanti al corso di accompagnamento alla nascita e non, ma anche a coppie di genitori di bambini di età compresa tra 0 – 6 anni di vita. La promozione del tema dell’incontro, in riferimento alla giornata celebrativa, vuole rafforzare l’importanza dei messaggi trasmessi all’interno degli incontri di accompagnamento alla nascita: sia in termini di sicurezza, sia per la valenza educativa degli stessi nell’adozione da parte dei genitori di comportamenti protettivi per la tutela e lo sviluppo del benessere psico-fisico e cognitivo del bambino durante la crescita e nel caso specifico dello sviluppo di competenze genitoriali nelle manovre di primo soccorso nel bambino.