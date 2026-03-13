 Sicurezza del Paziente e AI: a Roma il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager - Tuttoggi.info
Sicurezza del Paziente e AI: a Roma il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager

Redazione

Sicurezza del Paziente e AI: a Roma il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager

Ven, 13/03/2026 - 07:31

COMUNICATO STAMPA
Sicurezza del Paziente e AI: a Roma il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager

Il 21 aprile, presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, i massimi esperti del settore si confrontano sull’evoluzione del rischio clinico, dalla Legge Gelli-Bianco alle nuove frontiere tecnologiche.

ROMA – La SIMEDET (Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica), con il prestigioso sostegno del Ministero della Salute, annuncia il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager delle aziende sanitarie e universitarie del SSN. L’evento si terrà il prossimo 21 aprile a Roma, nella sede istituzionale del Ministero in Lungotevere Ripa n.1.

Al centro del dibattito, il passaggio cruciale dall’azione preventiva tradizionale all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi di cura. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Ministero della Salute (invitati il Ministro Prof. Orazio Schillaci e il Capo di Gabinetto Dott. Marco Mattei), unitamente ai vertici di AGENAS, Istituto Superiore di Sanità, FIASO e Federsanità-ANCI.
L’Evoluzione del Sistema: Dalla Legge Gelli all’Antifragilità

Il cuore scientifico della giornata si aprirà con la lettura magistrale dell’On.le Federico Gelli, padre della legge sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale. L’intervento traccerà la rotta del Risk Management in Italia, analizzando le sfide post-pandemia e l’impatto degli algoritmi predittivi.

Il programma toccherà temi cardine per il futuro della sanità italiana:

Umanizzazione e Strategia: Il ruolo dei Direttori Generali e la necessità di rendere le organizzazioni sanitarie più umane (interventi di Daniela Matarrese e Vincenzo Carlo La Regina).

Tecnologia e AI: L’uso dei Big Data per l’identificazione precoce dei rischi clinici e le implicazioni bioetiche dell’IA in reparto (focus di Sergio Pillon e Vittorio Fineschi).

Cultura dell’Errore: La transizione verso una “Just Culture” che trasformi l’errore in opportunità di apprendimento e la costruzione di sistemi “antifragili” (Gioia Calagreti).

Un Approccio Interprofessionale

Il convegno, moderato dai vertici SIMEDET Fernando Capuano e Manuel Monti, insieme a Maria Erminia Macera Mascitelli e Paolo Casalino, darà ampio spazio al ruolo delle professioni sanitarie e al contributo fondamentale delle Regioni e Province Autonome nel coordinamento della sicurezza delle cure.

“Il Risk Manager sta evolvendo da figura ‘ispettiva’ a vero e proprio facilitatore di sistema,” sottolineano gli organizzatori. “In un mondo dominato dall’incertezza, governare il rischio significa saper integrare etica, tecnologia e competenze cliniche.”

Informazioni per la partecipazione

L’evento è rivolto prioritariamente ai Clinical Risk Manager, ai componenti delle unità di gestione del rischio e ai professionisti sanitari.

Modalità di iscrizione: Obbligatoria via email a fernandocapuano68@gmail.com

Posti disponibili: 80.

Benefit: Ai partecipanti sarà consegnato un coupon gratuito per il corso FAD SIMEDET/Sanità Informazione sui PDTA (15 crediti ECM).

link : https://simedet.eu/convegno-nazionale-dei-clinical-risk-manager-delle-aziende-sanitarie-ed-universitarie-del-ssn/



Luogo: ministero della Salute, Lungotevere Ripa (Roma) h, 1

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
