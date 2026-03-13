Sicurezza del Paziente e AI: a Roma il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA

Sicurezza del Paziente e AI: a Roma il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager



Il 21 aprile, presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, i massimi esperti del settore si confrontano sull’evoluzione del rischio clinico, dalla Legge Gelli-Bianco alle nuove frontiere tecnologiche.



ROMA – La SIMEDET (Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica), con il prestigioso sostegno del Ministero della Salute, annuncia il Convegno Nazionale dei Clinical Risk Manager delle aziende sanitarie e universitarie del SSN. L’evento si terrà il prossimo 21 aprile a Roma, nella sede istituzionale del Ministero in Lungotevere Ripa n.1.



Al centro del dibattito, il passaggio cruciale dall’azione preventiva tradizionale all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi di cura. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Ministero della Salute (invitati il Ministro Prof. Orazio Schillaci e il Capo di Gabinetto Dott. Marco Mattei), unitamente ai vertici di AGENAS, Istituto Superiore di Sanità, FIASO e Federsanità-ANCI.

L’Evoluzione del Sistema: Dalla Legge Gelli all’Antifragilità



Il cuore scientifico della giornata si aprirà con la lettura magistrale dell’On.le Federico Gelli, padre della legge sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale. L’intervento traccerà la rotta del Risk Management in Italia, analizzando le sfide post-pandemia e l’impatto degli algoritmi predittivi.



Il programma toccherà temi cardine per il futuro della sanità italiana:



Umanizzazione e Strategia: Il ruolo dei Direttori Generali e la necessità di rendere le organizzazioni sanitarie più umane (interventi di Daniela Matarrese e Vincenzo Carlo La Regina).



Tecnologia e AI: L’uso dei Big Data per l’identificazione precoce dei rischi clinici e le implicazioni bioetiche dell’IA in reparto (focus di Sergio Pillon e Vittorio Fineschi).



Cultura dell’Errore: La transizione verso una “Just Culture” che trasformi l’errore in opportunità di apprendimento e la costruzione di sistemi “antifragili” (Gioia Calagreti).



Un Approccio Interprofessionale



Il convegno, moderato dai vertici SIMEDET Fernando Capuano e Manuel Monti, insieme a Maria Erminia Macera Mascitelli e Paolo Casalino, darà ampio spazio al ruolo delle professioni sanitarie e al contributo fondamentale delle Regioni e Province Autonome nel coordinamento della sicurezza delle cure.



“Il Risk Manager sta evolvendo da figura ‘ispettiva’ a vero e proprio facilitatore di sistema,” sottolineano gli organizzatori. “In un mondo dominato dall’incertezza, governare il rischio significa saper integrare etica, tecnologia e competenze cliniche.”



Informazioni per la partecipazione



L’evento è rivolto prioritariamente ai Clinical Risk Manager, ai componenti delle unità di gestione del rischio e ai professionisti sanitari.



Modalità di iscrizione: Obbligatoria via email a fernandocapuano68@gmail.com



Posti disponibili: 80.



Benefit: Ai partecipanti sarà consegnato un coupon gratuito per il corso FAD SIMEDET/Sanità Informazione sui PDTA (15 crediti ECM).



link : https://simedet.eu/convegno-nazionale-dei-clinical-risk-manager-delle-aziende-sanitarie-ed-universitarie-del-ssn/









Luogo: ministero della Salute, Lungotevere Ripa (Roma) h, 1