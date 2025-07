Sicurezza a Terni, giro di vite della Polizia - Tuttoggi.info

Proseguono i controlli mirati della Polizia di Stato nel cuore della città, in risposta agli esposti presentati da residenti e commercianti preoccupati per episodi di microcriminalità in alcune delle vie più frequentate del centro, tra cui via Castello, via Tre Archi, piazza Solferino e via Roma.

Sicurezza a Terni, giro di vite della Polizia

L’operazione, disposta dal Questore Abenante a pochi giorni dal suo insediamento, ha avuto l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e restituire ai cittadini il sereno utilizzo degli spazi pubblici. Il servizio, articolato e capillare, è stato condotto tra giovedì e venerdì, anche grazie al supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, e ha visto impegnate le varie articolazioni della Questura, sotto la guida del Commissario Luca Valentini.

Controllati 166 persone e 54 veicoli

Durante le operazioni sono state identificate 166 persone e controllati 54 veicoli. Diversi gli esiti significativi dell’attività:

Un uomo di origini tunisine è stato denunciato per il furto di generi alimentari .

è stato per il . Un altro uomo di origini tunisine è stato denunciato per violazione delle norme sul soggiorno.

è stato per Un uomo di origini nigeriane è stato arrestato : su di lui pendeva un ordine di carcerazione.

è stato : su di lui pendeva un Un uomo di origini sudamericane è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello.

I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, in un’ottica di prevenzione e presidio costante del territorio. La Polizia ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare episodi sospetti o situazioni di degrado urbano, anche attraverso l’applicazione Youpol.