Sicurezza, a Marsciano più telecamere e nuove adesione per il controllo di vicinato

Sulle strade sistemi per la rilevazione delle targhe, anche nelle frazioni

Più telecamere e nuove adesioni al gruppo per il controllo di vicinato, per effettuare segnalazioni alle forze dell’ordine, nel territorio comunale di Marsciano.

Da oggi, mercoledì, è iniziata l’installazione nelle frazioni di nuove telecamere specifiche per la rilevazione delle targhe e quindi il monitoraggio dei transiti veicolari. Le frazioni che saranno inizialmente interessate sono Babiola, sulla strada provinciale 344, San Valentino, lungo la strada regionale 317, e la località di Papiano Stazione lungo la provinciale 375. Una quarta telecamera sarà successivamente installata lungo la strada che collega il capoluogo alla superstrada E45.

“Le telecamere nelle frazioni – spiegano il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni e il consigliere Giorgio Montagnoli – saranno operative nell’arco di un mese e vanno a monitorare importanti vie di collegamento in entrata e usciata sul territorio comunale. Questo le rende uno strumento prezioso in ottica di sicurezza e controllo del territorio, che l’amministrazione comunale mette a disposizione delle forze dell’ordine”.

All’installazione di nuove telecamere nei principali punti di accesso al territorio comunale si aggiungono ulteriori azioni per le quali il Comune ha potuto attingere a fondi dedicati attraverso la partecipazione ad alcuni bandi. Si tratta della realizzazione di un passaggio pedonale con sistema di segnalazione luminoso nel centro di Marsciano, dell’installazione di una nuova telecamera nella zona degli impianti sportivi del capoluogo e di un intervento di efficientamento della rete di videosorveglianza attualmente presente per il monitoraggio del traffico nel capoluogo con l’elettrificazione delle telecamere, in modo da sostituire l’attuale alimentazione a batterie.

“Le novità sulla sicurezza – concludono Antognoni e Montagnoli – riguardano anche la strumentazione tecnologica in dotazione alla polizia locale, che potrà disporre di specifici tablet per ottimizzare il controllo e il collegamento con la centrale operativa di monitoraggio attiva presso il Municipio”.

Gruppo controllo di vicinato

Nei giorni scorsi si è svolta anche la periodica riunione del gruppo di controllo di vicinato, nella quale è stata fatta una valutazione dell’attività degli ultimi due mesi. Tra i dati emersi c’è la diminuzione delle segnalazioni fatte alle Forze dell’Ordine per furti o tentati furti e l’aumento, invece, delle segnalazioni per abbandono di rifiuti. Continuano ad arrivare richieste di partecipazione al controllo di vicinato. Il Comune ricorda che per iscriversi al gruppo è necessario compilare il modulo presente all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/pagina2638_controllovicinatohm.html.

Come sottolinea il sindaco Francesca Mele “il grande lavoro fatto in questi ultimi due anni per potenziare la sicurezza sta dimostrando tutti i suoi benefici, sia sotto l’aspetto della videosorveglianza, che ha già permesso in più occasioni di individuare i responsabili di comportamenti illeciti, sia grazie al coinvolgimento attivo di associazioni, come è per l’attività di controllo svolta dall’Associazione carabinieri, e della stessa popolazione, attraverso la partecipazione al controllo di vicinato. Tutto questo, integrato con l’azione della Polizia locale e della altre forze dell’ordine, ha determinato un sostanziale aumento della capacità di controllo finalizzato alla sicurezza su tutto il territorio”.